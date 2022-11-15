Підприємство на 95% належить зареєстрованим у Швейцарії IKEA Supply AG, а решта 5% – IKEA Supply Services Holding AG. Про це повідомили росЗМІ, передає Бізнес 24.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

IKEA завершує процес виходу з Росії та Білорусі

Шведський ритейлер продовжує поступово виходити з ринків країн-агресорок. У своєму фінансовому звіті, опублікованому на початку листопада, IKEA підтвердила, що до кінця 2022 року планує остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси у Москві та Мінську.

Також у документі вказано, що до початку 2023 року компанія має намір завершити продаж своїх чотирьох заводів у російських Тихвіні (Ленінградська область), Великому Новгороді та Красній Поляні, які припинили роботу у червні.

Разом з тим, ритейлер вирішив ліквідувати дочірній ТОВ "Ікеа Закупівельні Послуги Рус", основними видами діяльності якого у Росії було:

створення і використання баз даних та інформаційних ресурсів;

управління нерухомістю;

надання посередницьких послуг під час оцінки нерухомості.

Додамо, що за результатами 2021 року це дочірнє підприємство IKEA у Росії отримало виторг у 454 мільйони рублів та чистий прибуток у 31 мільйон рублів.

Нагадаємо, що IKEA оголосила про згортання свого бізнесу у Росії ще на початку березня, на тлі вторгнення країни-агресорки в Україну. Ритейлер припинив роботу своїх магазинів, фабрик та офісів у Росії та Білорусі, й зараз перебуває на завершальному етапі продажу усіх своїх активів у країнах-агресорках.