В центре внимания оказался бренд IKEA. Точнее о его так называемом заменителе для России.

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В России открыли "аналог" IKEA

Сообщается, что товары производителей, с которыми работала компания IKEA, будут продавать в сети магазинов под названием "Swed house". Несмотря на наименование, это не компания из Швеции, как можно было бы предположить. На самом деле бренд зарегистрирован в "дружественной" для России стране. – Беларуси. Речь идет о плане с открытием 10 магазинов на территории государства-агрессора.

Напомним! Настоящая IKEA после начала полномасштабной войны России против Украины, компания объявила о выходе с рынка агрессора. Соответствующее заявление сделали летом 2022 года.

Более того, эта популярная в мире корпорация, специализирующаяся на разработке и продаже быстро сборной мебели, кухонной техники и аксессуаров для дома, также заявила о продаже собственных производственных мощностей на территории государства-агрессора. О продаже последней такой площадки стало известно в конце марта. Ранее также сообщалось, что компания из Швеции отказалась выплачивать компенсации работникам русских фабрик.