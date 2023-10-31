Ще одна російська авіакомпанія потрапила під удар санкцій

Російська авіакомпанія Azur Air використовує лише частину свого флоту. Через ведення санкцій простоюють 8 із 22 літаків.

На сьогодні Azur Air використовує лише 14 літаків із 22. Про це повідомив заступник гендиректора авіакомпанії Андрій Муканін, інформує 24 Канал.

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Крупна авіакомпанія Росії опинилася під ударом санкцій

Авіаперевізник літає лише на американських літаках – Boeing 757 та Boeing 767. Їхнє використання ускладнене через санкції, які забороняють офіційне обслуговування та постачання оригінальних запчастин.

З 14 літаків 4 належать Azur Air, а 10 – російським лізингодавцям. 8 бортів, які простоюють, перебувають у власності зарубіжних компаній. Таким чином, російський перевізник не може використовувати їх для польотів за кордон.

Тепер авіакомпанія хоче викупити ці літаки. Однак проблеми з технічним обслуговуванням залишаться. Зараз в Azur Air ремонтують авіалайнери в аеропорту Внуково, а двигуни направили на ремонт до Ірану.

Як Росія закуповує запчастини для літаків Boeing і Airbus

Раніше повідомлялось, що найчастіше Росія купує запчастини у компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю і Туреччини. Лідером є дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За рік вона зробила понад 700 поставок до Росії.

Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої, окрім власне "Аерофлоту", входять компанії "Росія" і "Перемога".