Розслідувачі зазначають, що найчастіше Росія купує запчастини у компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю і Туреччини.

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У російських авіакомпаній, яким потрібні запчастини, є безліч способів обійти санкції. Найпростіший - купити їх у "дружній" країні (тобто не на Заході),

– йдеться в повідомленні.

Хто постачає Росії деталі до літаків

Лідером виявилася дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За трохи більше, ніж рік вона зробила понад 700 поставок до Росії.

Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої, окрім власне "Аерофлоту", входять компанії "Росія" і "Перемога".

Власниками іноземних компаній є росіяни

Видання повідомляє, що бенефіціарами компанії Griffon (ОАЕ), яка часто постачає в Росію запчастини для літаків, є Ірина Гороховська та Ілля Рисев.

Рисев заснував у Росії дві компанії – "Сімплекс" і "Амерітех", які займаються поставками авіазапчастин. Гороховська працювала в "Сімплексі" керівником відділу логістики.

Також молдавська компанія Max Jet Service з початку повномасштабної війни відправляла в Росію авіазапчастини для Boeing і Airbus. Засновником Max Jet Service є росіянин Сергій Ранга.

Запчастини для літаків продають компанії з Європи

Водночас видання зазначає, що судячи з митних даних, російська авіакомпанія "Ай флай" купувала авіадеталі у литовської Right Direction Aero – запчастини європейських і американських виробників, зокрема для Boeing.

Директор і власник Right Direction Aero Павло Чалапов переконує, що не укладає угод із Росією, перевіряє своїх клієнтів на зв'язки з країною-агресором і зобов'язує їх підписувати декларації, що вони не будуть перепродавати запчастини людям і компаніям із санкційного списку.

"У митних базах дійсно зазначено, що литовська Right Direction Aero продавала товари "Ай флай" за дорученням "Карголайн". Схоже, за документами запчастини йшли в Киргизстан, а в реальності – в Росію", – зазначили журналісти.

Як Росії вдається обходити санкції

Великі компанії, як от Boeing або Airbus, не здатні повністю контролювати розповсюдження своїх товарів. Компанії продають якомога більше товарів якомога більшій кількості клієнтів, а якщо хтось із цих клієнтів безпосередньо або через посередника продасть підсанкційну авіазапчастину або мікросхему в Росію чи Іран, найімовірніше, вони про це не дізнаються і не зможуть це відстежити.

До слова, нещодавно агенція Reuters повідомила, що російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму щонайменше 1,2 мільярда доларів.