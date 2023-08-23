Відомо вже про багато випадків, які ставлять під сумнів ефективність санкцій проти російських окупантів. Ворог навчився обходити обмеження, тому економічний тиск за агресію не відповідає задуманому рівню.

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Як росіяни обходять санкції для закупівлі запчастин для літаків

Журналістам Reuters вдалося з'ясувати, що з травня 2022 по червень 2023 року росіянам вдалося закупити авіа запчастини на суму 1,2 мільярда доларів. Є ймовірність, що ця сума не відображає реальних обсягів закупівель.

Окупанти закуповували як критично важливі запчастини, так і кавоварки, телефонні трубки для бортпровідників та сидіння для унітазів. Обійти санкції агресору вдалося через посередників у Таджикистані, Киргизстан, Китаї, Туреччині, ОАЕ.

Керівники російських авіаційних компаній також заявляють, що змогли "вирішити проблему". Мовляв, спочатку був шок, але згодом росіянам вдалося знайти "нові шляхи" постачання.

Також Россстат повідомив про зростання пасажиропотоку на російських авіалініях. У парку окупантів лише 150 літаків російського виробництва, тому санкції повинні були сильно вдарити по авіагалузі агресора. Втім, росіянам вдалося налагодити постачання та обслуговування запчастин через треті канали, через що санкції втратили будь-яку ефективність.