Російський виробник автомобілів просить підтримки уряду через борги

АвтоВАЗ звернувся до уряду Росії за підтримкою через багатомільярдні борги. Російська влада розглядає нові заходи допомоги для концерну, оскільки виплачувати кредити стало складніше.

Борги компанії

Труднощі виникли після того, як Центробанк підвищив ключову ставку до 21%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Через зростання ставки відсоткові витрати компанії АвтоВАЗ зросли на мільярди рублів на рік. Отже, питання підтримки обговорюється на рівні профільних відомств.

У вересні президент АвтоВАЗу Максим Соколов повідомив, що борг компанії перевищив 100 мільярдів рублів, що еквівалентно 1 мільярду доларів.

Зауважте! Він наголосив, що тепер, при поточній ставці, компанія додатково потребує майже 20 мільярдів рублів щороку для обслуговування кредитів.

Яка ситуація з продажами

У 2023 році продажі автомобілів Lada в Росії зросли в 1,9 рази, досягнувши 352,6 тисяч одиниць.

Цікаво! Це вивело АвтоВАЗ на друге місце після китайських виробників, які продали 456,1 тисячі автомобілів.

За січень-жовтень 2024 року компанія реалізувала 377,9 тисяч автомобілів, при цьому її план на рік становить 500 тисяч. Таку ж ціль АвтоВАЗ ставить на 2025 рік. Фінансові показники компанія не розкриває.