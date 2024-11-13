Долги компании

Трудности возникли после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Из-за роста ставки процентные расходы компании АвтоВАЗ выросли на миллиарды рублей в год. Поэтому, вопрос поддержки обсуждается на уровне профильных ведомств.

В сентябре президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что долг компании превысил 100 миллиардов рублей, что эквивалентно 1 миллиарду долларов.

Заметьте! Он подчеркнул, что теперь, при текущей ставке, компания дополнительно требует почти 20 миллиардов рублей ежегодно для обслуживания кредитов.

Какова ситуация с продажами

В 2023 году продажи автомобилей Lada в России выросли в 1,9 раза, достигнув 352,6 тысяч единиц.

Интересно! Это вывело АвтоВАЗ на второе место после китайских производителей, которые продали 456,1 тысячи автомобилей.

За январь-октябрь 2024 года компания реализовала 377,9 тысяч автомобилей, при этом ее план на год составляет 500 тысяч. Такую же цель АвтоВАЗ ставит на 2025 год. Финансовые показатели компания не раскрывает.