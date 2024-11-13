Борги компанії

Труднощі виникли після того, як Центробанк підвищив ключову ставку до 21%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Через зростання ставки відсоткові витрати компанії АвтоВАЗ зросли на мільярди рублів на рік. Отже, питання підтримки обговорюється на рівні профільних відомств.

У вересні президент АвтоВАЗу Максим Соколов повідомив, що борг компанії перевищив 100 мільярдів рублів, що еквівалентно 1 мільярду доларів.

Зауважте! Він наголосив, що тепер, при поточній ставці, компанія додатково потребує майже 20 мільярдів рублів щороку для обслуговування кредитів.

Яка ситуація з продажами

У 2023 році продажі автомобілів Lada в Росії зросли в 1,9 рази, досягнувши 352,6 тисяч одиниць.

Цікаво! Це вивело АвтоВАЗ на друге місце після китайських виробників, які продали 456,1 тисячі автомобілів.

За січень-жовтень 2024 року компанія реалізувала 377,9 тисяч автомобілів, при цьому її план на рік становить 500 тисяч. Таку ж ціль АвтоВАЗ ставить на 2025 рік. Фінансові показники компанія не розкриває.