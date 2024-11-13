У Росії можуть закритися десятки авіакомпаній

Через накладені санкції у 2025 році у Росії можуть збанкрутувати понад 30 авіакомпаній. Вони забезпечують 26% пасажирських перевезень усередині країни.

Вплив санкцій на авіаперевезення у Росії

Банкрутство загрожує авіаперевізникам через накопичені борги за лізинг іноземних літаків, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зокрема різко погіршилося фінансове становище та відкликання сертифікатів експлуатантів.

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Важливо! Після введення санкцій 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто перестав перераховувати лізингові платежі.

Чому російські авіакомпанії можуть збанкрутитися

У 2025-му році уряд Росії дозволив списати борги за лізинговими платежами. Проте на дані суми буде нараховано податок на прибуток у розмірі 25%. Подібне фінансове навантаження може змусити їх закритися.

Зазначено також, що невдоволення учасників ринку зрозуміле, бо списана кредиторська заборгованість належить до "позареалізаційних доходів", а "зекономлені" гроші визнають прибутком, а їх оподатковують.

Цікаво! РосЗМІ також повідомили, що гроші за лізинг авіаперевізники спрямували на підтримку літаків у придатному стані, бо цей напрямок здорожчав через санкції.

Чи вдалося викупити якісь лізингові літаки

Водночас викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту змогли тільки великі авіакомпанії :

"Аерофлот";

"Уральські авіалінії";

S7 Airlines.

У першому кварталі 2024 року кількість викуплених повітряних суден досягла лише 165 із 400.