В обхід санкцій: як приватні російські бізнес-джети продовжують літати

США склали чорний список літаків російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Близько 50 приватних літаків були перереєстровані або ж продані. Водночас, ці бізнес-джети уникають повітряного простору ЄС.

Інформація свідчить про те, що деякі впливові особистості Росії шукають способи підтримування приватних літаків у повітрі. Проте, обмеження різко скорочують їх можливості для здійснення польотів.

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Санкційний список літаків Росії

Міністерство торгівлі США склало санкційний список літаків, що належать російським компаніям, які спеціалізуються на бізнес-перевезеннях.

У чорний список потрапили:

три бізнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан";

два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу";

один джет G650;

Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

З них, два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) і Азербайджану (Баку). Ще один Gulfstream не літав з вересня минулого року, а інший - з червня 2023-го.

Як обходять санкції Деякі власники літаків, які не знаходяться під персональними санкціями, літають з Росії в Туреччину або колишні радянські республіки, а потім фрахтують інші літаки в аеропортах ЄС. Цей сценарій використовується принаймні раз на тиждень.

Що відомо про Boeing-737 олігарха Євтушенкова

Літак Boeing-737, який повʼязують з російським олігархом Володимиром Євтушенковим, за цей рік здійснив 47 польотів. Зокрема 9 до Киргизстану, Казахстану, Білорусі, а також Китаю.

За словами джерел, Євтушенков особисто користувався літаком Boeing-737. Бізнесмен відмовився відповідати на питання про літак.

Яка ситуація з іншими російськими приватними літаками

До війни в Україні Boeing-737 за два роки облетів всю планету. Він відвідав французьку Рив'єру, Мальдіви та Сейшельські острови, а також провів час у світових столицях і фінансових центрах.

Понад половина флоту приватних та корпоративних літаків, що налічує близько 400 одиниць, перебуває за межами країни або вже була продана через обмеження. Проте, все ще є:

1 45 штук – становить загальна кількість бізнес-джетів під російським прапором, тоді як станом на початок березня 2022 року їх було 97.

– становить загальна кількість бізнес-джетів під російським прапором, тоді як станом на початок березня 2022 року їх було 97. не менше 50 приватних літаків – перереєстровані під російський прапор. Як правило, вони уникають повітряного простору ЄС і утримуються в "дружніх" Росії країнах.

Деякі з репатрійованих приватних літаків пов'язані з державними підприємствами та бізнесменами,. Серед них Bombardier Challenger 650, який ввезла компанія "Уралкалий"() та Bombardier Global 6000 був ввезений ВЭБ.РФ ().