Російська митниця продовжує докладати зусиль, аби росіяни не знали нічого про якісні продукти. Особливо жорстку боротьбу вони оголосили делікатесам.

Схоже на те, що в Росії великі проблеми не лише з хорошими якісними продуктами, а й делікатесами. Жити та харчуватися "по-скрєпному" росіяни чомусь не хочуть, як би не бідкалися на "бездуховний" західний світ.

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Один із підприємців хотів потішити своїх російських клієнтів дорогими морепродуктами. Оскільки в Росію їх ввозити заборонено, аби змусити купувати місцеву продукцію під виглядом "боротьби із Заходом", той вдався до контрабанди.

Російські митники виявили сховок у вантажівці, яка прямувала з території Білорусі. Як вони радісно відвітували, під час обшуку виявили 700 кілограмів лобстерів та устриць.

Поки митники готували бенкет, то радісно повідомили, що зупинили ввезення "стратегічно важливих ресурсів". А от що стосується порушника, то йому доведеться несолодко: бажання зробити життя росіян трішки кращим та наближеним до цивілізації обійдеться йому у мільйонний штраф та загрозою опинитися за ґратами.

Нагадаємо, у США засудили підприємців, які вели бізнес із підсанкційним Курченком.