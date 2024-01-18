Обирають Грузію і не тільки: в яких країнах росіяни відкривали бізнес у 2023 році

Грузія очолила топ країн, де 2023 року громадяни Росії відкривали власний бізнес. Водночас до рейтингу також потрапили ще сім країн. Які саме - читайте далі.

Скільки компаній заснували у Грузії

Так, Грузія є одним із найпривабливіших напрямків для росіян. З лютого 2022 по лютий 2023 року громадяни Росії зареєстрували в Грузії 16 тисяч компаній.

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За попередніх 27 років було зареєстровано 7788 компаній. А вже у 2023 році росіяни зареєстрували вдвічі більше – 13 000 нових компаній. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Які ще країни увійшли до рейтингу

На другому місці за популярністю – Казахстан: за 2023 рік вони створили там 6100 компаній проти 3500 роком раніше.

Третє місце ділять – Чорногорія і Вірменія: там було зареєстровано по 3400 юридичних осіб із російськими власниками.

Вірменія була популярною у росіян 2022 року: тоді громадяни Росії відкрили у країні 7328 компаній.

Також до рейтингу увійшли:

Чорногорія

Чорногорії в рік початку війни росіяни заснували – 2600 компаній.

Сербія

Також росіяни реєстрували нові компанії в Сербії - близько 3000 проти 6000 у 2022 році. Переважно це: салони краси, кав'ярні, нетворкінги, дитячі садки, книжкові магазини, косметичні виробництва та девелоперські фірми.

Туреччина

Як і раніше, популярною серед росіян залишається Туреччина. Так відкрилось близько 2750 компаній.

ОАЕ

Водночас загальна кількість бізнесів, зареєстрованих на росіян у цій Туреччині – досягла 23 713 до кінця 2023 року.

Замикають топ ОАЕ - там близько 1000 російських юросіб. Причому в більшості випадків громадяни просто перереєстровують тут уже готові бізнеси з Росії.

Узбекистан

Також 745 компаній було відкрито в Узбекистані. Це на 20% менше, ніж роком раніше. Чимало з них засновано вихідцями з Узбекистану, які нещодавно отримали російські паспорти.