Коли США приймуть важливе рішення

Як повідомила США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, рішення про конфіскацію заморожених російських грошей вимагатиме чимало часу. Проблема полягає у тому, що це повинно бути колективне рішення усіх країн, де є такі активи агресора.

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Відповідну заяву посадовиця зробила, виступаючи на Економічному форумі у Давосі.

Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення. Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно,

– підкреслила Пріцкер.

Також вона зазначила, що конфіскація заморожених активів потребує юридичного підгрунтя. Оскільки кошти росіян є у багатьох країнах, доведеться напрацювати доволі складний механізм для втілення цієї ідеї.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволяє арештувати частину з 300 мільярдів заморожених російських активів. Ці гроші хочуть передати для України.

Натомість Росія готує судовий позов, аби затягнути процес та не дати ЄС та США можливості заволодіти їхніми грошима.