АТБ, Сільпо, чи Аврора – хто лідирує у сфері роздрібної торгівлі, в кого найбільша виручка
- Десять найбільших ритейлерів України у 2024 році досягли виручки 529,2 мільярда гривень, що складає 12,4% від загального обсягу доходів у країні.
- "АТБ-Маркет" лідирує з майже 40% загальної виручки топ-10 ритейлерів, а "Сільпо-Фуд" та "Вигідна покупка" також демонструють значне зростання.
Ринок роздрібної торгівлі України демонструє стійке зростання, незважаючи на складну економічну ситуацію. За підсумками 2024 року, виручка десяти найбільших ритейлерів склала 529,2 мільярда гривень, що становить 12,4% загального обсягу доходів у країні.
Український ритейл зростає, попри виклики воєнного часу
Лідером ринку залишається "АТБ-Маркет", який отримав майже 40% від загальної виручки топ-10 компаній. За ним слідують "Сільпо-Фуд" та "Вигідна покупка", які також демонструють впевнене зростання. Як змінюються споживчі уподобання та які компанії утримують лідерські позиції? Читайте в аналізі 24 Каналу з посиланням на дані Opendatabot.
Дивіться також PepsiCo купує бренд корисних напоїв за 2 мільярда доларів
Найбільшими гравцями ринку стали:
- АТБ-Маркет – 208,9 мільярда гривень (+15,3% порівняно з 2023 роком).
- Сільпо-Фуд – 93 мільярда гривень (+9,8%).
- Вигідна покупка (Аврора) – 38 мільярда гривень (+40,6%).
Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот
Також до десятки лідерів увійшли:
- Фора – 35 мільярда гривень (+18,5%).
- Rozetka – 29,7 мільярда гривень (+16,8%).
- Novus – 29 мільярда гривень (+23%).
- Metro – 28,7 мільярда гривень (+12,5%).
- Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 мільярда гривень (+28,2%).
- Омега (Varus) – 20 мільярда гривень (+14,3%).
- Фудком (Велика кишеня) – 19,9 мільярда гривень (+16,1%).
Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот
Тренди ринку та фактори впливу
Головні тенденції, що визначають розвиток українського ритейлу:
- Зростання популярності дискаунтерів. Лідерство "АТБ-Маркет" та стрімке зростання "Вигідної покупки" підтверджують, що українці все частіше обирають доступні ціни та вигідні пропозиції.
- Розвиток e-commerce. "Rozetka" залишається єдиним онлайн-рітейлером у топ-10, що свідчить про високий попит на онлайн-покупки.
- Розширення продуктових мереж. "Сільпо", "Фора", "Novus" та "Metro" продовжують активно інвестувати у відкриття нових торгових точок та оновлення асортименту.
- Популярність дрогері-сегменту. Зростання виручки EVA підтверджує стійкий попит на товари для дому та догляду.