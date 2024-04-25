Податки для ФОПів: чи чекають зміни на підприємців з 1 травня
25 квітня 2024, 14:47Читать новость на русском
У травні на підприємців не чекають зміни, однак ФОПи повинні встигнути до 10 травня подати щоквартальну звітність. Який зараз розмір ЄСВ та ЄП, розповідаємо далі.
Щоквартальна звітність для ФОПів
Хто і коли повинен подавати щоквартальну звітність
- ФОПи 3 групи, які сплачують 5% єдиного податку повинні подавати щоквартальну звітність до 10 травня за І квартал;
- Це саме стосується й ФОПів 1 та 2 групи, які змінюють свою групу ЄП та переходять на 2 другу або 3 групу.
Читайте також Податки, оформлення та помилки: як правильно визначити та оформити свій ФОПНагадаємо! ФОПи 3 групи без найманих працівників подають щоквартальну податкову декларацію платника єдиного податку не пізніше ніж через 40 календарних днів після закінчення кварталу.
Штрафи за неподання звітності:
- Перше порушення – 340 гривень.
- Повторні порушення – 1 020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.
Також зауважимо, що якщо ви подали податкову декларацію, а податкова її повернула, а ви цього не помітили, звіт вважається не поданим. У разі ж не подачі до встановленого періоду, повторно нараховується штраф.
Який зараз розмір ЄСВ
- Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати);
- Максимальний ЄСВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).
Що з Єдиним податком (ЄП)
- 1 група з квітня платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
- 2 група 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);
- Для 3 групи ФОПів податок зафіксований на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.