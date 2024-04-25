Податки для ФОПів: чи чекають зміни на підприємців з 1 травня

25 квітня 2024, 14:47
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У травні на підприємців не чекають зміни, однак ФОПи повинні встигнути до 10 травня подати щоквартальну звітність. Який зараз розмір ЄСВ та ЄП, розповідаємо далі.

Щоквартальна звітність для ФОПів

Хто і коли повинен подавати щоквартальну звітність 

  • ФОПи 3 групи, які сплачують 5% єдиного податку повинні подавати щоквартальну звітність до 10 травня за І квартал;
  • Це саме стосується й ФОПів 1 та 2 групи, які змінюють свою групу ЄП та переходять на 2 другу або 3 групу.

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Нагадаємо! ФОПи 3 групи без найманих працівників подають щоквартальну податкову декларацію платника єдиного податку не пізніше ніж через 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Штрафи за неподання звітності:

  • Перше порушення – 340 гривень.
  • Повторні порушення – 1 020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Також зауважимо, що якщо ви подали податкову декларацію, а податкова її повернула, а ви цього не помітили, звіт вважається не поданим. У разі ж не подачі до встановленого періоду, повторно нараховується штраф.

Який зараз розмір ЄСВ

  • Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати); 
  • Максимальний ЄСВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Що з Єдиним податком (ЄП) 

  • 1 група з квітня платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 
  • 2 група 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати); 
  • Для 3 групи ФОПів податок зафіксований на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.
Важливо! Штраф за несплату ЄП складає: до 30 календарних днів – 5%, понад 30 календарних днів – 10%. Пеня нараховується після 90 днів від несплати заборгованості.
Автор: Дар'я Вереньова