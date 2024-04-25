Щоквартальна звітність для ФОПів

Хто і коли повинен подавати щоквартальну звітність

  • ФОПи 3 групи, які сплачують 5% єдиного податку повинні подавати щоквартальну звітність до 10 травня за І квартал;
  • Це саме стосується й ФОПів 1 та 2 групи, які змінюють свою групу ЄП та переходять на 2 другу або 3 групу.

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Штрафи за неподання звітності:

  • Перше порушення – 340 гривень.
  • Повторні порушення – 1 020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Також зауважимо, що якщо ви подали податкову декларацію, а податкова її повернула, а ви цього не помітили, звіт вважається не поданим. У разі ж не подачі до встановленого періоду, повторно нараховується штраф.

Який зараз розмір ЄСВ

  • Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати);
  • Максимальний ЄСВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Що з Єдиним податком (ЄП)

  • 1 група з квітня платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • 2 група 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);
  • Для 3 групи ФОПів податок зафіксований на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.