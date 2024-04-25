Щоквартальна звітність для ФОПів

Хто і коли повинен подавати щоквартальну звітність

ФОПи 3 групи, які сплачують 5% єдиного податку повинні подавати щоквартальну звітність до 10 травня за І квартал;

Це саме стосується й ФОПів 1 та 2 групи, які змінюють свою групу ЄП та переходять на 2 другу або 3 групу.

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Нагадаємо! ФОПи 3 групи без найманих працівників подають щоквартальну податкову декларацію платника єдиного податку не пізніше ніж через 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Штрафи за неподання звітності:

Перше порушення – 340 гривень.

Повторні порушення – 1 020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Також зауважимо, що якщо ви подали податкову декларацію, а податкова її повернула, а ви цього не помітили, звіт вважається не поданим. У разі ж не подачі до встановленого періоду, повторно нараховується штраф.

Який зараз розмір ЄСВ

Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати);

– 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати); Максимальний ЄСВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Що з Єдиним податком (ЄП)

1 група з квітня платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

з квітня платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 2 група 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);

1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати); Для 3 групи ФОПів податок зафіксований на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Важливо! Штраф за несплату ЄП складає: до 30 календарних днів – 5%, понад 30 календарних днів – 10%. Пеня нараховується після 90 днів від несплати заборгованості.