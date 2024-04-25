Ежеквартальная отчетность для ФЛП

Кто и когда должен подавать ежеквартальную отчетность

ФЛП 3 группы, которые платят 5% единого налога должны подавать ежеквартальную отчетность до 10 мая за I квартал;

Это же касается и ФЛП 1 и 2 группы, которые меняют свою группу ЕН и переходят на 2 вторую или 3 группу.

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Напомним! ФЛП 3 группы без наемных работников подают ежеквартальную налоговую декларацию плательщика единого налога не позднее чем через 40 календарных дней после окончания квартала.

Штрафы за неподачу отчетности:

Первое нарушение – 340 гривен.

Повторные нарушения – 1 020 гривен за каждую неподачу или несвоевременную подачу.

Также заметим, что если вы подали налоговую декларацию, а налоговая ее вернула, а вы этого не заметили, отчет считается не поданным. В случае же не подачи до установленного периода, повторно начисляется штраф.

Какой сейчас размер ЕСВ

Минимальный ЕСВ – 1 760 гривен за месяц (22% от минимальной зарплаты);

– 1 760 гривен за месяц (22% от минимальной зарплаты); Максимальный ЕСВ – 26 400 гривен в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

Что с Единым налогом (ЕН)

1 группа с апреля платит 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

с апреля платит 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); 2 группа 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты);

1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты); Для 3 группы ФЛП налог зафиксирован на уровне 2023 года и составляет 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Важно! Штраф за неуплату ЕН составляет: до 30 календарных дней – 5%, более 30 календарных дней – 10%. Пеня начисляется после 90 дней от неуплаты задолженности.