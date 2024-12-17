Скільки коштує розмитнення авто в Україні

Розмитнення автомобіля — це обов'язковий процес під час ввезення транспортного засобу з-за кордону в Україну. Вартість розмитнення складається з декількох платежів, і кінцева сума залежить від багатьох факторів: віку авто, його вартості, типу двигуна та обсягу.

Що включає вартість розмитнення авто

У цій статті 24 Канал детально розгляне, як розрахувати вартість розмитнення автомобіля, які чинники на неї впливають та які додаткові витрати очікують автовласника.

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Процес розмитнення передбачає сплату таких платежів:

Ввізне мито – 10% від митної вартості авто.

Акцизний податок – розраховується індивідуально залежно від типу палива, об'єму двигуна та віку авто.

ПДВ (податок на додану вартість) – становить 20% від митної вартості автомобіля, включно з митом та акцизом.

Пенсійний збір (при першій реєстрації авто в Україні) – від 3% до 5% від вартості автомобіля залежно від його ціни.

Як розраховується акцизний податок

Акцизний податок – один з ключових компонентів вартості розмитнення. Формула розрахунку виглядає так: Акциз = Базова ставка × Об'єм двигуна (л) × Вік авто (у роках)

Базові ставки акцизу залежать від типу двигуна:

Для бензинових авто:

до 3,0 л: 50 євро за 1 л об'єму двигуна;

понад 3,0 л: 100 євро за 1 л об'єму двигуна.

Для дизельних авто:

до 3,5 л: 75 євро за 1 л об'єму двигуна;

понад 3,5 л: 150 євро за 1 л об'єму двигуна.

Для електромобілів:

акцизний податок становить 1 євро за 1 кВт/год ємності акумулятора.

Для гібридних авто:

ставка знижується до 100 євро незалежно від об'єму двигуна.

Додатково потрібно буде сплатити пенсійний збір при реєстрації, який залежить від вартості авто:

до 165 000 гривень – 3%;

від 165 000 до 290 000 гривень – 4%;

понад 290 000 гривень – 5%.

Особливості розмитнення електромобілів

Електромобілі мають пільгові умови розмитнення. Для них не стягується ввізне мито, а акцизний податок становить всього 1 євро за кожен кВт/год ємності акумулятора. ПДВ залишається на рівні 20% від митної вартості авто.

Додаткові витрати

Окрім основних податків, варто враховувати інші витрати, пов'язані з розмитненням авто:

Послуги митного брокера — від 1 000 до 3 000 гривень.

Сертифікація автомобіля — близько 2 000–3 000 гривень.

Перша реєстрація та номерні знаки — від 600 гривень.

Зверніть увагу. Вартість розмитнення авто залежить від багатьох факторів, але основними компонентами є ввізне мито, акцизний податок та ПДВ. Найвигіднішими для ввезення залишаються електромобілі та гібриди завдяки пільговим умовам оподаткування.

Розмитнення авто для військових: чи є пільги

У 2024 році діє нульове розмитнення авто для військових. Тобто, навіть після скасування нульового розмитнення, ввезення автомобілів на потреби армії залишається безмитним.

Водночас такі автомобілі є гуманітарною допомогою, використовувати їх для власних потреб – заборонено. Вони обов'язково мають бути передані у частини ЗСУ або конкретному військовому.

Для учасників бойових дій (УБД) та інших подібних категорій громадян пільг на розмитнення авто наразі не передбачено.