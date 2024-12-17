Что включает стоимость растаможки авто

В этой статье 24 Канал подробно рассмотрит, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля, какие факторы на нее влияют и какие дополнительные расходы ожидают автовладельца.

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Процесс растаможки предусматривает уплату таких платежей:

Ввозная пошлина – 10% от таможенной стоимости авто.

Акцизный налог – рассчитывается индивидуально в зависимости от типа топлива, объема двигателя и возраста авто.

НДС (налог на добавленную стоимость) – составляет 20% от таможенной стоимости автомобиля, включая пошлину и акциз.

Пенсионный сбор (при первой регистрации авто в Украине) – от 3% до 5% от стоимости автомобиля в зависимости от его цены.

Как рассчитывается акцизный налог

Акцизный налог – один из ключевых компонентов стоимости растаможки. Формула расчета выглядит так: Акциз = Базовая ставка × Объем двигателя (л) × Возраст авто (в годах)

Базовые ставки акциза зависят от типа двигателя:

Для бензиновых авто:

до 3,0 л: 50 евро за 1 л объема двигателя;

более 3,0 л: 100 евро за 1 л объема двигателя.

Для дизельных авто:

до 3,5 л: 75 евро за 1 л объема двигателя;

свыше 3,5 л: 150 евро за 1 л объема двигателя.

Для электромобилей:

акцизный налог составляет 1 евро за 1 кВт/ч емкости аккумулятора.

Для гибридных авто:

ставка снижается до 100 евро независимо от объема двигателя.

Дополнительно нужно будет оплатить пенсионный сбор при регистрации, который зависит от стоимости авто:

до 165 000 гривен – 3%;

от 165 000 до 290 000 гривен – 4%;

свыше 290 000 гривен – 5%.

Особенности растаможки электромобилей

Электромобили имеют льготные условия растаможки. Для них не взимается ввозная пошлина, а акцизный налог составляет всего 1 евро за каждый кВт/ч емкости аккумулятора. НДС остается на уровне 20% от таможенной стоимости авто.

Дополнительные расходы

Кроме основных налогов, стоит учитывать другие расходы, связанные с растаможкой авто:

Услуги таможенного брокера - от 1 000 до 3 000 гривен.

Сертификация автомобиля - около 2 000–3 000 гривен.

Первая регистрация и номерные знаки - от 600 гривен.

Обратите внимание. Стоимость растаможки авто зависит от многих факторов, но основными компонентами являются ввозная пошлина, акцизный налог и НДС. Самыми выгодными для ввоза остаются электромобили и гибриды благодаря льготным условиям налогообложения.

Растаможка авто для военных: есть ли льготы

В 2024 году действует нулевая растаможка авто для военных. То есть, даже после отмены нулевой растаможки, ввоз автомобилей на нужды армии остается беспошлинным.

В то же время такие автомобили являются гуманитарной помощью, использовать их для собственных нужд – запрещено. Они обязательно должны быть переданы в части ВСУ или конкретному военному.

Для участников боевых действий (УБД) и других подобных категорий граждан льгот на растаможку авто пока не предусмотрено.