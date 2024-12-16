Президент подписал закон о повышении налогов,и согласно ему в 2025 году суммы налоговых платежей для ФЛП значительно возрастут. Какими будут лимиты, ставки налогов и сборов, рассказывает 24 Канал.

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Предельные размеры доходов для ФЛП

Новые лимиты годовых доходов для ФЛП, которые выбирают упрощенную систему налогообложения:

ФЛП I группы - до 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат).

ФЛП II группы - до 6 672 000 грн (834 минимальные зарплаты).

ФЛП ІІІ группы - до 9 336 000 грн (1 167 минимальных зарплат)

Лимиты установлены на основе минимальной зарплаты, которая с 1 января 2025 года составит 8 000 гривен.

Как изменятся ставки единого налога

ФЛП I группы: в 2024 году платили 302,80 гривен единого налога. В 2025 году будут платить 302,80 гривен ЕН, 800 гривен военного сбора (10% от минималки) и 1760 гривен ЕСВ.

ФЛП II группы: единый налог вырастет с 1420 гривен в 2024 году до 1600 гривен в 2025-м. Дополнительно будут платить 800 грн военного сбора и 1760 гривен ЕСВ.

ФОПы III группы: платили 5% единого налога с оборота, а с 2025 года будут платить также 1% военного сбора и 1760 гривен ЕСВ.

Важным изменением является и то, что с 2025 года отменяется возможность добровольной неуплаты ЕСВ. ФЛП снова будут обязаны платить ЕСВ, даже если не получают дохода. При этом минимальный ЕСВ будет составлять 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 760 гривен в месяц или 21 120 гривен в год.

Военный сбор и особенности отчетности

Для ФЛП І и ІІ групп установлена фиксированная сумма – 800 гривен в месяц (10% от минимальной зарплаты). Для ФЛП ІІІ группы – 1% от дохода.

ФЛП I и II групп будут платить единый налог и военный сбор ежемесячно до 20 числа.

ФЛП III группы подают квартальные декларации, уплачивая налог и военный сбор в течение 10 дней после подачи отчета. Годовую декларацию следует подать до 10 февраля 2026 года.

При несвоевременной оплате накладываются следующие санкции:

единовременная штрафная уплата 20% от непогашенной суммы;

0,1% от суммы за каждый день просрочки уплаты.

Учитывая, что на 2025 год минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 5280 гривен за квартал, то одноразовый штраф равен 1056 гривен, а также 5,28 гривен ежедневно до погашения просрочки.