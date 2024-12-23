Яка пенсія буде у 2025 році при зарплаті 30 тисяч гривень: приклад розрахунку

Питання розміру пенсії турбує багатьох, особливо тих, хто планує майбутнє і хоче розуміти, на що можна розраховувати після виходу на заслужений відпочинок. Розрахунок пенсії у 2025 році здійснюватиметься за стандартною, схваленою на законодавчому рівні, формулою.

Як розраховується пенсія

Формула враховує тривалість страхового стажу, середню заробітну плату в країні та індивідуальний коефіцієнт зарплати. 24 Канал розповідає, на яку пенсію можна розраховувати у 2025 році, при середньомісячній зарплаті 30 000 гривень.

Дивіться також Хто може вийти на пенсію в 2025 році та за яких умов

Пенсія визначається за формулою:

Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують виходу на пенсію. У 2025 році прогнозується, що цей показник становитиме близько 15 000 гривень .

— середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують виходу на пенсію. У 2025 році прогнозується, що цей показник становитиме близько . Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який показує співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по країні.

— індивідуальний коефіцієнт зарплати, який показує співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по країні. Кс — коефіцієнт страхового стажу, який дорівнює кількості років стажу, помножених на 1%.

Приклад розрахунку пенсії

Спершу потрібно визначити індивідуальний коефіцієнт зарплати (Ікз): якщо середня зарплата по країні — 15 000 гривень. А ваша зарплата становить 30 000 гривень, коефіцієнт буде: 30 000 ÷ 15 000 = 2.

Настуйпний крок – визначити коефіцієнт страхового стажу (Кс). За кожен рік стажу додається 1%. Наприклад:

При 20 роках стажу Кс = 0,20.

При 30 роках стажу Кс = 0,30.

При 40 роках стажу Кс = 0,40.

Ну проводимо розрахунок пенсії, для цього підставимо ці значення у формулу:

При стажі 30 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривень.

При стажі 40 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривень.

Зауважте. На розмір пенсії впливатиме лише сплата обов’язкових внесків до Пенсійного фонду впродовж усієї трудової діяльності. Додаткові збори, як от військовий збір, не враховуються у формулі розрахунку пенсії.

Мінімальна пенсія у 2025 році

Згідно з бюджетними прогнозами, мінімальна пенсія в Україні у 2025 році буде залежати від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

З 1 січня 2025 року — 2 800 гривень.

З 1 липня 2025 року — 2 950 гривень.

З 1 грудня 2025 року — 3 000 гривень.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Підсумуємо, людина із зарплатою 30 000 гривень може розраховувати на пенсію у 2025 році від 9 000 до 12 000 гривень, залежно від тривалості страхового стажу. Щоб отримати максимальну суму, важливо не лише забезпечити тривалий стаж, а й уникати "тіньових" зарплат, адже офіційні відрахування до Пенсійного фонду напряму впливають на ваш майбутній дохід.