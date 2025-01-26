Розмір пенсії залежить від середньої зарплати працівника за всі періоди, за які були сплачені внески. Зарплата в 10 тисяч гривень є вищою за середню по країні, тому це може позитивно вплинути на розмір пенсії.

Основні фактори для розрахунку пенсії

Для розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують року звернення за пенсією. У 2024 році цей показник становить близько 15 тисяч гривень. Детальніше про те, як розрахувати страховий стаж, розповідає 24 Канал.

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Страховий стаж

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 2025 році становитиме 32 роки, і він зростає щороку на 12 місяців до 2028 року. Для тих, хто працював із зарплатою 10 тисяч гривень і має повний страховий стаж, розрахунок пенсії буде більш сприятливим.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати

Коефіцієнт визначається як співвідношення вашої зарплати до середньої зарплати по країні за певний період. Наприклад, якщо ваша зарплата — 10 тисяч гривень, а середня — 15 тисяч гривень, то коефіцієнт становитиме 0,67.

Довідково. Розмір пенсії розраховується за формулою: П = Зп × Кз × Кс, де:



П – розмір пенсії,

Зп – середня зарплата по країні за три роки,

Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати,

Кс – коефіцієнт страхового стажу.



Зауважимо, що коефіцієнт стажу розраховується як 1% за кожен рік страхового стажу. Наприклад, за 32 роки стажу коефіцієнт становитиме 0,32.

Якою буде пенсія при зарплаті 10 тисяч гривень: розрахунок

При зарплаті 10 тисяч гривень і середній зарплаті по країні 15 тисяч гривень, індивідуальний коефіцієнт зарплати дорівнює 0,67. Якщо у вас 32 роки стажу, коефіцієнт стажу становить 0,32.

Розрахунок: 15 000 грн × 0,67 × 0,32 = 3216 гривень. Отже, за таких умов базовий розмір пенсії становитиме близько 3216 гривень.

Згідно з українським законодавством, ми можете докупити стаж. Крім того, передбачені доплати та пільги. Так, пенсіонери певних категорій (зокрема, ветерани війни, ліквідатори Чорнобильської аварії) можуть отримувати доплати до основного розміру пенсії.

І, щороку пенсії підлягають індексації, що враховує зростання середньої зарплати та інфляції.