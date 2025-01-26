Основные факторы для расчета пенсии

Для расчета пенсии учитывается средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующих году обращения за пенсией. В 2024 году этот показатель составляет около 15 тысяч гривен. Подробнее о том, как рассчитать страховой стаж, рассказывает 24 Канал.

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Страховой стаж

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 32 года, и он растет ежегодно на 12 месяцев до 2028 года. Для тех, кто работал с зарплатой 10 тысяч гривен и имеет полный страховой стаж, расчет пенсии будет более благоприятным.

Индивидуальный коэффициент зарплаты

Коэффициент определяется как соотношение вашей зарплаты к средней зарплате по стране за определенный период. Например, если ваша зарплата - 10 тысяч гривен, а средняя - 15 тысяч гривен, то коэффициент будет составлять 0,67.

Справочно. Размер пенсии рассчитывается по формуле: П = Зп × Кз × Кс, где:



П – размер пенсии,

Зп – средняя зарплата по стране за три года,

Кз – индивидуальный коэффициент зарплаты,

Кс – коэффициент страхового стажа.



Заметим, что коэффициент стажа рассчитывается как 1% за каждый год страхового стажа. Например, за 32 года стажа коэффициент составит 0,32.

Какой будет пенсия при зарплате 10 тысяч гривен: расчет

При зарплате 10 тысяч гривен и средней зарплате по стране 15 тысяч гривен, индивидуальный коэффициент зарплаты равен 0,67. Если у вас 32 года стажа, коэффициент стажа составляет 0,32.

Расчет: 15 000 грн × 0,67 × 0,32 = 3216 гривен. Итак, при таких условиях базовый размер пенсии будет составлять около 3216 гривен.

Согласно украинскому законодательству, мы можете докупить стаж. Кроме того, предусмотрены доплаты и льготы. Так, пенсионеры определенных категорий (в частности, ветераны войны, ликвидаторы Чернобыльской аварии) могут получать доплаты к основному размеру пенсии.

И, ежегодно пенсии подлежат индексации, учитывающей рост средней зарплаты и инфляции.