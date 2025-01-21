Страховой стаж и начисление пенсии по возрасту

Но можно ли рассчитывать на пенсию, если стаж отсутствует, рассказывает 24 Канал. А также объясняем, что такое страховой стаж и как избежать проблем с начислением пенсии.

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Справочно. Страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины. Он исчисляется из расчета реальных отчислений из заработной платы, осуществленных работодателем, или уплаченных самостоятельно, например, в случае предпринимательской деятельности.

Для выхода на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше, устанавливаются альтернативные условия.

Пенсия по возрасту без необходимого стажа

Если человек не имеет 32 лет стажа, но работал официально по крайней мере 15 лет, он сможет выйти на пенсию позже – в 63 или 65 лет в зависимости от имеющегося стажа. Например, если стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсию назначают в 63 года, а с менее чем 15 годами стажа – в 65.

Если страхового стажа не хватает, государство позволяет его докупить. Это означает, что человек может оплатить взносы за недостающие периоды. Стоимость одного месяца стажа в 2025 году составит 2 068 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Что делать, если стажа нет совсем

Социальная пенсия

Для тех, кто не имеет никакого страхового стажа, предусмотрена альтернатива – социальная пенсия. Она выплачивается гражданам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим минимального страхового стажа.

Размер социальной пенсии соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (на начало 2025 года это 2 209 гривен).

Социальная помощь

В некоторых случаях человек может обратиться в органы социальной защиты за дополнительной помощью. Ее размер зависит от уровня доходов семьи и определяется индивидуально.

Как предотвратить проблемы со стажем Работая официально, человек гарантирует себе уплату страховых взносов, которые засчитываются в страховой стаж. Лицам, которые работают неофициально или за рубежом, рекомендуется заключать договор с Пенсионным фондом и самостоятельно платить ЕСВ.

Кроме того, советуем периодически проверять свой страховой стаж через портал Дія или с помощью Пенсионного фонда, чтобы избежать недоразумений.

Поэтому, выйти на пенсию без страхового стажа возможно, но только при условии достижения 65-летнего возраста и зачисления в систему социальной помощи.