Яка буде пенсія при зарплаті 7000 гривень у 2025 році: точні цифри

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових факторів. Зокрема, від розміру середньої заробітної плати по країні, індивідуального коефіцієнта заробітної плати та страхового стажу.

Як розрахувати пенсію

Яку пенсію може отримати особа зі щомісячною зарплатою 7000 гривень станом на 2025 рік, розповідає 24 Канал.

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Формула розрахунку пенсії: П = Зс × Ік × Кс, де:

П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію;

Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

Припустимо, що середня зарплата по країні у 2025 році становить 18 000 гривень. Ваша зарплата – 7000 гривень, а страховий стаж – 35 років.

Розрахунок індивідуального коефіцієнта заробітної плати: Ік = З / Зс = 7000 / 18 000 = 0,39.

Розрахунок коефіцієнта страхового стажу: Кс = 35 × 1% = 0,35.

Розрахунок пенсії: П = Зс × Ік × Кс = 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2457 гривень.

Таким чином, при зарплаті 7000 гривень і стажі 35 років, розрахунковий розмір пенсії становитиме приблизно 2457 гривень.

Мінімальна пенсія при повному стажі

Згідно з українським законодавством, пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати за наявності повного страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

У 2025 році мінімальна зарплата становить 8000 гривень, тому мінімальна пенсія при повному стажі дорівнює 3200 гривень.

Отже, якщо розрахункова пенсія менша за цей показник, держава забезпечує доплату до рівня 3200 гривень.

Зауважте. При зарплаті 7000 гривень і повному страховому стажі у 35 років, розрахункова пенсія становить близько 2457 гривень. Однак, завдяки законодавчо встановленому мінімуму, фактична пенсія буде підвищена до 3200 гривень.