Що таке "10 окладів" при виході на пенсію

Як досягти цієї мети та які умови необхідно виконати, щоб отримати максимальний розмір пенсії? Що таке "10 окладів" при виході на пенсію, розповідає 24 Канал.

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В Україні пенсія визначається за багатьма факторами, серед яких тривалість стажу, середній заробіток, на який нараховуються внески до Пенсійного фонду, та інші економічні показники.

Однак, коли йдеться про "10 окладів", мова йде про бажану величину пенсії, яка дозволяє людині отримувати на пенсії суму, що дорівнює 10 її окладам на момент виходу на заслужений відпочинок.

Простіше кажучи, якщо ви працюєте на посаді з окладом 10 000 гривень, то ваша пенсія при "10 окладах" має становити 100 000 гривень. Такий розмір пенсії є ідеалом для багатьох, адже він дозволяє зберегти рівень життя, подібний до того, що був у період активної трудової діяльності.

Як отримати "10 окладів" при виході на пенсію

Високий середній заробіток

Пенсія в Україні залежить від середнього заробітку, на який нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду. Чим вищий ваш заробіток, тим більша пенсія. Тому перший крок до бажаних 10 окладів – це висока зарплата, яка буде включена до розрахунку пенсії.

З 2025 року розрахунок пенсії базується на зарплаті за останні 3 роки трудової діяльності (до цього враховувались усі роки стажу). Для того, щоб отримати пенсію, близьку до 10 окладів, потрібно працювати на добре оплачуваній посаді і уникати значних перерв у трудовому стажі, а також стежити за тим, щоб ваші офіційні доходи були максимально високими.

Оплата максимальних страхових внесків

В Україні є ліміт на розмір заробітку, з якого нараховуються внески до Пенсійного фонду. Якщо ви працюєте за контрактом, заробляєте більше, ніж максимальна величина бази для нарахування внесків, то вам необхідно внести додаткові добровільні внески. Відповідно, це дозволить збільшити ваші пенсійні накопичення.

Зауважте. З 1 січня 2025 року ліміт максимальної зарплати, з якої нараховуються внески, становить 8 розмірів мінімальної заробітної плати, або близько 110 000 гривень на місяць. Тому якщо ваша зарплата знаходиться на рівні цього ліміту або вище, ви максимально забезпечуєте своє пенсійне забезпечення.

Подовження трудового стажу

Чим довший ваш трудовий стаж, тим більша пенсія. Пенсійна система України працює на принципі накопичення, де враховується не тільки розмір внесків, але й тривалість трудового стажу. Мінімальний стаж для отримання пенсії в Україні складає 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Однак для того, щоб отримати високий розмір пенсії, необхідно мати максимально можливий стаж. Більш того, для тих, хто працює більше 35 років, пенсія може бути значно вищою.

Участь в накопичувальній пенсійній системі

З 2025 року в Україні також буде активно розвиватися накопичувальна пенсійна система, яка дозволяє робити додаткові відрахування на пенсійний рахунок. Учасники цієї системи можуть накопичити додаткові кошти до своєї пенсії, що значно збільшує суму виплат після виходу на пенсію. Це не лише дає можливість отримати додаткові кошти, але й значно підвищує загальний рівень пенсійного забезпечення.

Наявність додаткових виплат та премій

Щоб досягти 10 окладів, важливо також врахувати, що розмір пенсії не завжди обмежується тільки основною заробітною платою. В Україні допускається врахування премій, бонусів та інших виплат при розрахунку пенсії. Якщо на вашій посаді передбачені додаткові виплати, не забудьте, що вони можуть вплинути на розмір вашої майбутньої пенсії.

Отож, досягти розміру пенсії, який відповідає 10 окладам, можна, якщо у вас буде високий заробіток упродовж тривалого часу, ви буде сплачувати максимально можливі внески та подбаєте про свою участь у накопичувальній пенсійній системі.