Что такое "10 окладов" при выходе на пенсию

Как достичь этой цели и какие условия необходимо выполнить, чтобы получить максимальный размер пенсии? Что такое "10 окладов" при выходе на пенсию, рассказывает 24 Канал.

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В Украине пенсия определяется по многим факторам, среди которых продолжительность стажа, средний заработок, на который начисляются взносы в Пенсионный фонд, и другие экономические показатели.

Однако, когда речь идет о "10 окладах", речь идет о желаемой величине пенсии, которая позволяет человеку получать на пенсии сумму, равную 10 его окладам на момент выхода на заслуженный отдых.

Проще говоря, если вы работаете на должности с окладом 10 000 гривен, то ваша пенсия при "10 окладах" должна составлять 100 000 гривен. Такой размер пенсии является идеалом для многих, ведь он позволяет сохранить уровень жизни, подобный тому, что был в период активной трудовой деятельности.

Как получить "10 окладов" при выходе на пенсию

Высокий средний заработок

Пенсия в Украине зависит от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Чем выше ваш заработок, тем больше пенсия. Поэтому первый шаг к желаемым 10 окладам – это высокая зарплата, которая будет включена в расчет пенсии.

С 2025 года расчет пенсии базируется на зарплате за последние 3 года трудовой деятельности (до этого учитывались все годы стажа). Для того, чтобы получить пенсию, близкую к 10 окладам, нужно работать на хорошо оплачиваемой должности и избегать значительных перерывов в трудовом стаже, а также следить за тем, чтобы ваши официальные доходы были максимально высокими.

Оплата максимальных страховых взносов

В Украине есть лимит на размер заработка, с которого начисляются взносы в Пенсионный фонд. Если вы работаете по контракту, зарабатываете больше, чем максимальная величина базы для начисления взносов, то вам необходимо внести дополнительные добровольные взносы. Соответственно, это позволит увеличить ваши пенсионные накопления.

Учтите. С 1 января 2025 года лимит максимальной зарплаты, с которой начисляются взносы, составляет 8 размеров минимальной заработной платы, или около 110 000 гривен в месяц. Поэтому если ваша зарплата находится на уровне этого лимита или выше, вы максимально обеспечиваете свое пенсионное обеспечение.

Продление трудового стажа

Чем длиннее ваш трудовой стаж, тем больше пенсия. Пенсионная система Украины работает на принципе накопления, где учитывается не только размер взносов, но и продолжительность трудового стажа. Минимальный стаж для получения пенсии в Украине составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Однако для того, чтобы получить высокий размер пенсии, необходимо иметь максимально возможный стаж. Более того, для тех, кто работает более 35 лет, пенсия может быть значительно выше.

Участие в накопительной пенсионной системе

С 2025 года в Украине также будет активно развиваться накопительная пенсионная система, которая позволяет делать дополнительные отчисления на пенсионный счет. Участники этой системы могут накопить дополнительные средства к своей пенсии, что значительно увеличивает сумму выплат после выхода на пенсию. Это не только дает возможность получить дополнительные средства, но и значительно повышает общий уровень пенсионного обеспечения.

Наличие дополнительных выплат и премий

Чтобы достичь 10 окладов, важно также учесть, что размер пенсии не всегда ограничивается только основной заработной платой. В Украине допускается учет премий, бонусов и других выплат при расчете пенсии. Если на вашей должности предусмотрены дополнительные выплаты, не забудьте, что они могут повлиять на размер вашей будущей пенсии.

Итак, достичь размера пенсии, который соответствует 10 окладам, можно, если у вас будет высокий заработок в течение длительного времени, вы будете платить максимально возможные взносы и позаботитесь о своем участии в накопительной пенсионной системе.