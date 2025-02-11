Как рассчитать пенсию

Какую пенсию может получить человек с ежемесячной зарплатой 7000 гривен по состоянию на 2025 год, рассказывает 24 Канал.

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Формула расчета пенсии: П = Зс × Ик × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зс – средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Предположим, что средняя зарплата по стране в 2025 году составляет 18 000 гривен. Ваша зарплата – 7000 гривен, а страховой стаж – 35 лет.

Расчет индивидуального коэффициента заработной платы: Ик = З / Зс = 7000 / 18 000 = 0,39.

Расчет коэффициента страхового стажа: Кс = 35 × 1% = 0,35.

Расчет пенсии: П = Зс × Ик × Кс = 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2457 гривен.

Таким образом, при зарплате 7000 гривен и стаже 35 лет, расчетный размер пенсии будет составлять примерно 2457 гривен.

Минимальная пенсия при полном стаже

Согласно украинскому законодательству, пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты при наличии полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, поэтому минимальная пенсия при полном стаже равна 3200 гривен.

Итак, если расчетная пенсия меньше этого показателя, государство обеспечивает доплату до уровня 3200 гривен.

Заметьте. При зарплате 7000 гривен и полном страховом стаже в 35 лет, расчетная пенсия составляет около 2457 гривен. Однако, благодаря законодательно установленному минимуму, фактическая пенсия будет повышена до 3200 гривен.