Як розрахувати середню зарплату: покрокова інструкція

У Кабміні вирішили змінити порядок розрахунку середньої зарплати. Відтепер виплати обчислюються за новою формулою, як це вплине на грошову компенсацію для держслужбовців, читайте далі.

Як обчислити середню зарплату

Уряд вніс правки у законодавство про надання держслужбовцям грошової допомоги, зміни торкнулися і формули за якою обчислюють середню заробітну плату. Як тепер здійснюється ця процедура, розказав постійний представник Кабміну у Верховній Раді – Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

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