Как вычислить среднюю зарплату

Правительство внесло правки в законодательство о предоставлении госслужащим денежной помощи, изменения коснулись и формулы по которой исчисляют среднюю заработную плату. Как сейчас осуществляется эта процедура, рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде – Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

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