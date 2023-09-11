Як обчислити середню зарплату
Уряд вніс правки у законодавство про надання держслужбовцям грошової допомоги, зміни торкнулися і формули за якою обчислюють середню заробітну плату. Як тепер здійснюється ця процедура, розказав постійний представник Кабміну у Верховній Раді – Тарас Мельничук, передає 24 Канал.
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Передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.
Якщо обчислювати компенсацію за невикористану відпустку до 31 грудня 2023 року, до уваги будуть братися дані саме за 2023 рік. Що стосується грошової допомоги держслужбовцям для розв'язання своїх соціально-побутових питань, то сума виплат не має перевищувати середньомісячну зарплату.