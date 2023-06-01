З розваг залишився тільки телевізор: Nintendo остаточно пішов з Росії

Великий бізнес продовжує вихід з російського ринку. Через процедури, запроваджені окупантами, цей процес може тривати довго, але його невпинність не ставлять під сумнів навіть росіяни.

Вже зовсім скоро із сучасних розваг у росіян не залишиться практично нічого. Компанії, які виготовляють продукти ентертейменту, вирішили покинути ринок окупантів та зосередити свої зусилля на цивілізованому світі.

Читайте також Як змінився ринок автомобілів за останній рік

Nintendo остаточно покинув Росію

Японська компанія Nintendo, яка розробляє ігрові консолі та відеоігри, повідомила про остаточний вихід з Росії. Роботу на ринку компаній припинила вже давно, але процедура повного виходу з країни-окупанта зайняла багато часу.

Ще у 2022 році Nintendo перестала відвантажувати товари у Росії. На технічне обслуговування був переведений і цифровий магазин Nintendo eShop, адже платіжні системи перестали обробляти транзакції в рублях.

Зваживши економічні прогнози та репутаційні ризики роботи у Росії, компанія заявила про повний вихід з ринку окупантів.

Російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент,

– йдеться у заяві.

Також повідомляється, що створювати нові облікові записи, в налаштуваннях яких країною проживання буде вказано Росію, більше неможливо.