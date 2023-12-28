McDonald's открыл свой 100-й ресторан в Украине

Сеть ресторанов быстрого питания продолжает расширяться. В течение года McDonald's открыл три ресторана недалеко от автобанов – в Яремче, Александрии и вблизи Житомира. Однако на этот раз – вблизи Киева.

В четверг, 28 декабря, сеть McDonald's открыла новый ресторан – расположенный в Стоянке, на 20 километре после выезда из Киева. Об этом говорится в прессрелизе компании. 24 Канал.

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Ресторан в Стоянке стал 100-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 70 рабочих мест,

– говорится в сообщении компании.

Это уже второй ресторан на автодороге международного значения "Киев-Чоп". Ранее, в ноябре этого года, на нем открылся McDonald's в Житомирской области.

Что известно о новом ресторане

По словам сети, в новом ресторане площадью 430 квадратных метров предусмотрен зал на 102 места в зале, и на 132 места на террасе.

Для заказа установлены терминалы самообслуживания, а на Макдрайве – модернизированные цифровые дисплеи.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 09:00 до 21:00.

Новый McDonald's находится в комплексе с автозаправочной станцией и рядом с супермаркетами.Во всех заведениях McDonald's соблюдаются расширенные правила безопасности: во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Работа возобновляется примерно через час после отмены тревоги.

Напомним, что до 24 февраля 2022 года сеть McDonald's насчитывала 109 ресторанов в 24 городах Украины. И только 20 сентября 2022 года компания начала поэтапное открытие ресторанов в Украине после закрытия из-за полномасштабного вторжения России в Украину.