Бизнес Актуальные новости 200 тысяч за трудоустройство: кто из украинцев может получить эту выплату
16 августа, 16:23
2

200 тысяч за трудоустройство: кто из украинцев может получить эту выплату

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Правительство ввело выплату 200 тысяч гривен молодым врачам, которые трудоустраиваются в сельской местности или на прифронтовых территориях.
  • Выплату могут получить выпускники, которые закончили интернатуру в государственных медицинских учреждениях.

Правительство внедрило специальную помощь для молодых врачей. Речь идет о специалистах, которые завершили обучение в государственных вузах и были трудоустроены в определенном месте.

Кому выплатят 200 тысяч гривен?

200 тысяч гривен смогут получить выпускники медицинских учреждений, которые трудоустраиваются в сельской местности или на прифронтовых территориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений в сфере управления Минздрава или МОН, 
– говорится в сообщении министерства.

Чтобы получить такую выплату лицо должно:

  • найти вакансию в определенных населенных пунктах на Едином вебпортале вакансий медицинских работников;
  • связаться с выбранным медучреждением, чтобы уточнить возможность заключения договора на следующие 3 года и не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в выбранном заведении 75%;
  • если заведение соответствует установленным требованиям, нужно заключить с ним договор на 3 года;
  • также необходимо получить письмо, где есть подтверждение о соответствии заведения требованиям Постановления по расположению и укомплектованности должностей.

Обратите внимание! Чтобы получить эту выплату, документы нужно успеть подать до 10 октября. Средства должны быть выплачены в течение бюджетного года.

Почему эту выплату придется вернуть?

Есть случаи, когда эту выплату необходимо будет вернуть. Речь идет, в частности, о досрочном увольнении врача из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Заметьте! Средства придется отдать в течение 10 дней с даты, когда происходит увольнение.

Есть и случаи, когда средства не придется возвращать, несмотря на досрочное прекращение работы. Речь идет о таких ситуациях:

  • врача мобилизовали;
  • заведение прекратило работу именно по специальности врача;
  • если врачу или его родным установили инвалидность І или II группы;
  • возникли форс-мажорные обстоятельства.