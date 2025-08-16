Уряд впровадив спеціальну допомогу для молодих лікарів. Йдеться про спеціалістів, що завершили навчання у державних вишах та були працевлаштовані у певному місці.

Кому виплатять 200 тисяч гривень?

200 тисяч гривень зможуть отримати випускники медичних закладів, які працевлаштовуються у сільській місцевості чи на прифронтових територіях, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Аби отримати таку виплату особа має:

знайти вакансію у визначених населених пунктах на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників;

зв'язатися з обраним медзакладом, аби уточнити можливість укладання договору на наступні 3 роки і чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у обраному закладі 75%;

якщо заклад відповідає встановленим вимогам, потрібно укласти з ним договір на 3 роки;

також необхідно отримати лист, де є підтвердження про відповідність закладу вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Зверніть увагу! Щоб отримати цю виплату, документи потрібно встигнути подати до 10 жовтня. Кошти мають бути виплачені протягом бюджетного року.

Чому цю виплату доведеться повернути?

Є випадки, коли цю виплату необхідно буде повернути. Йдеться, зокрема, про дострокове звільнення лікаря через неналежне виконання обов'язків.

Зауважте! Кошти доведеться віддати протягом 10 днів з дати, коли відбувається звільнення.

Є і випадки, коли кошти не доведеться повертати, попри дострокове припинення роботи. Йдеться про такі ситуації: