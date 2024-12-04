Превышает действующий тариф почти в пять раз: какова реальная себестоимость поездки в метро в 2024 году

Себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро в пять раз выше действующего тарифа. Согласно финансовым отчетам, расходы на обслуживание метрополитена значительно превышают доходы от продажи билетов.

Какова себестоимость проезда в киевском метрополитене

Согласно отчету о финансовых результатах, за 9 месяцев работы "Киевского метрополитена" убыток составил 3 069 752 тысячи гривен, а себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Ранее бывший начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский отмечал, что обоснованный тариф для метро должен быть более 30 гривен, но во время войны стоимость поездок не будет повышаться. По состоянию на сегодня тариф в метро составляет 8 гривен за одну поездку.

Обратите внимание! В этом году столичное метро уже перевезло более 200 миллионов пассажиров. В 2023 году количество пассажиров составило около 232 миллионов, а в 2022 году - 162 миллиона.