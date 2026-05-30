"Кернел" заработал 89 миллионов за квартал: чистая прибыль выросла в 2,2 раза

Один из крупнейших агрохолдингов Украины увеличил прибыль в третьем квартале 2026 финансового года более чем в 2 раза. Рост показателя связывают с более высокими ценами на продукты переработки масличных культур.

Прибыль "Кернел" в 2026 году

О том, на сколько изменились доходы агрохолдинга, говорится в отчете компании.

Чистая консолидированная прибыль агрохолдинга "Кернел" за третий квартал финансового 2026 года (январь-март 2026 года) составляет 89 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим показательным, за третий квартал финансового 2025 года, показатель увеличился в 2,2 раза.

Так, консолидированная выручка компании в третьем квартале выросла на 3%, до 1180 миллионов долларов. Против предыдущего квартала доход увеличился на 7%. Объясняется это более высокими ценами продажи для продуктов переработки масличных культур.

Заметьте! "Кернел" – это крупнейший украинский агрохолдинг. Он является ведущим мировым производителем и экспортером подсолнечного масла. Также компания экспортирует зерновые.

Переоценка биологических активов принесла холдингу убыток в 22 миллиона долларов, хотя годом ранее показатель составлял 24 миллиона. По себестоимости реализованной продукции – она уменьшилась на 4%, до 947 миллионов долларов. Значительно повлияла на этот показатель прибыль от товарных фьючерсов, опционов и нереализованных форвардных контрактов. Сумма прибыли составила 127 миллионов долларов.

В компании также отметили, что без этого дохода в 127 миллионов давление на закупки оставался заметным. К тому же себестоимость товаров для перепродажи выросла на 12% в квартальном исчислении. Причина – обострение конкуренции за сырье.

Выросли также расходы на доставку и обработку:

на 11% в годовом исчислении;

на 37% в квартальном исчислении.

Это обусловила большая доля контрактов, заключенных на условиях CIF/CFR.

Несмотря на это валовая прибыль "Кернел" в течение января-марта 2026 финансового года вырос на 54% (против 2025 фр) и увеличился до 211 миллионов долларов.

Административные расходы компании составили 95 миллионов долларов за январь-март 2026 года. Это на 72% больше, чем в квартальном исчислении, что связано с большими затратами на зарплаты.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос до 156 миллионов долларов. Переработка масличных культур принесла 42 миллиона EBITDA (+17% за год). EBITDA от сельского хозяйства составила 26 миллионов долларов.

Напомним, что во время российской атаки 18 мая был поврежден элеваторный комплекс компании в Хмельницкой области. Известно, что в результате попадания есть разрушение емкостей и складов для хранения зерна, из-за чего часть культуры высыпалась.

В частности во время российского удара 5 мая пострадал терминал "Кернел" в Черноморске. Там были резервуары для хранения масла, как следствие произошла утечка продукта на более 1 100 тонн. Утечку оперативно локализовали, поэтому продукция не попала в море.