Европейский авиастроительный гигант Airbus установил исторический рекорд: его самолет A320 опередил американский Boeing 737 и стал самым массовым пассажирским лайнером в истории гражданской авиации.

Airbus A320 стал самым массовым самолетом в истории?

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Cirium, поставка самолета A320 саудовскому перевозчику Flynas стала рекордной, передает 24 Канал.

Отмечают, что общее количество изготовленных самолетов достигло 12 260 единиц с момента запуска программы в 1988 году.

Airbus превзошла Boeing?

Таким образом, Airbus официально превзошла многолетнее достижение Boeing, чья модель 737, представлена еще в 1960-х, держала первенство десятилетиями.

После двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах американский производитель столкнулся с кризисом доверия и финансовыми потерями, тогда как Airbus постепенно наращивал объемы производства.

Что нужно знать об A320?

По данным aerospaceweb, лайнеры семейства A320 предназначены для среднемагистральных рейсов и стали настоящей вехой в развитии авиации. Это были первые серийные самолеты с электронной системой управления fly-by-wire, которая передает команды пилота через компьютер, обеспечивая точность и безопасность полетов.

Что этому предшествовало?