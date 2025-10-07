Boeing втратив першість: назвали найпопулярніший літак у світі
- Літак Airbus A320 став наймасовішим пасажирським лайнером, випередивши Boeing 737 з 12 260 одиницями, виготовленими з 1988 року.
- Після двох авіакатастроф Boeing 737 у 2018 та 2019 роках, Airbus поступово нарощував обсяги виробництва, перевершивши Boeing у популярності.
Європейський авіабудівний гігант Airbus встановив історичний рекорд: його літак A320 випередив американський Boeing 737 і став наймасовішим пасажирським лайнером в історії цивільної авіації.
Airbus A320 став наймасовішим літаком в історії?
Як повідомляє Reuters із посиланням на дані консалтингової компанії Cirium, поставка літака A320 саудівському перевізнику Flynas стала рекордною, передає 24 Канал.
Зазначають, що загальна кількість виготовлених літаків досягла 12 260 одиниць з моменту запуску програми у 1988 році.
Airbus перевершила Boeing?
Таким чином, Airbus офіційно перевершила багаторічне досягнення Boeing, чия модель 737, представлена ще у 1960-х, тримала першість десятиліттями.
Після двох авіакатастроф у 2018 та 2019 роках американський виробник зіштовхнувся з кризою довіри й фінансовими втратами, тоді як Airbus поступово нарощував обсяги виробництва.
Що треба знати про A320?
За даними aerospaceweb, лайнери сімейства A320 призначені для середньомагістральних рейсів і стали справжньою віхою у розвитку авіації. Це були перші серійні літаки з електронною системою управління fly-by-wire, яка передає команди пілота через комп'ютер, забезпечуючи точність і безпеку польотів.
Що цьому передувало?
До слова, нещодавно у Boeing повідомили про амбітні плани збільшити виробництво літаків 737 Max до 42 бортів на місяць з жовтня 2025 року і до 53 бортів у 2026 році. Зазначалось, що це рішення має допомогти компанії сплатити борги та конкурувати з Airbus.
Також раніше повідомлялось, що Korean Air оголосила про рекордне замовлення на 103 літаки Boeing та двигуни з обслуговуванням від GE Aerospace на суму 50 мільярдів доларів. Це сталось на фоні візиту президента Південної Кореї до Вашингтона.