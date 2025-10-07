Європейський авіабудівний гігант Airbus встановив історичний рекорд: його літак A320 випередив американський Boeing 737 і став наймасовішим пасажирським лайнером в історії цивільної авіації.

Airbus A320 став наймасовішим літаком в історії?

Як повідомляє Reuters із посиланням на дані консалтингової компанії Cirium, поставка літака A320 саудівському перевізнику Flynas стала рекордною, передає 24 Канал.

Зазначають, що загальна кількість виготовлених літаків досягла 12 260 одиниць з моменту запуску програми у 1988 році.

Airbus перевершила Boeing?

Таким чином, Airbus офіційно перевершила багаторічне досягнення Boeing, чия модель 737, представлена ще у 1960-х, тримала першість десятиліттями.

Після двох авіакатастроф у 2018 та 2019 роках американський виробник зіштовхнувся з кризою довіри й фінансовими втратами, тоді як Airbus поступово нарощував обсяги виробництва.

Що треба знати про A320?

За даними aerospaceweb, лайнери сімейства A320 призначені для середньомагістральних рейсів і стали справжньою віхою у розвитку авіації. Це були перші серійні літаки з електронною системою управління fly-by-wire, яка передає команди пілота через комп'ютер, забезпечуючи точність і безпеку польотів.

Що цьому передувало?