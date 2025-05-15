Найбільша угода Boeing

Підписання угоди відбулося в Досі за участі колишнього президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це понад 200 мільярдів доларів. У перерахунку на 160 літаків – це щось неймовірне. Це рекорд. Вітаю Boeing. Випускайте ці літаки,

– заявив Трамп під час церемонії.

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг, який підписав контракт разом із головою Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, також визнав, що "це найбільше замовлення в історії компанії".

Деталі угоди

Угода поки не розкриває, які саме моделі літаків входять до постачання. Також наразі невідомо, чи контракт вже підтверджений депозитом, чи мова йде про опціони на майбутнє.

Попри те, що Boeing більше не публікує офіційні прайс-листи, за оцінками експертів, вартість замовлення на 160 літаків моделі 777X може сягати 70 мільярдів доларів. Водночас у таких масштабних угодах авіаперевізники зазвичай отримують суттєві знижки.