Инвестиции в 240 миллионов долларов от Билла Акмана "спасли" Nike

Компания инвестора-миллиардера Билла Акмана, Pershing Square Capital Management, раскрыла покупку более 3 миллионов акций спортивных товаров от Nike Inc. Из-за этого акции Nike подорожали на 3,7%.

Почему акции Nike начали расти

Напоминаем, что с начала 2024 года капитализация компании Nike упала аж на 28% – до 117,7 миллиарда долларов. Причиной такой спада считают слабый отчет за четвертый финансовый квартал.

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Уже в конце июня компания объявила о сокращении квартальной выручки на 2%. Это привело к тому, что котировки Nike упали на 20%.

Менее 50% финансовых компаний Уолл-стрит дают рекомендацию "покупать" или "выше рынка" для акций Nike. Это является минимумом за последние 11 лет.

В то же время после привлечения инвестиций на 240 миллионов долларов от миллиардера Билла Акмана, акции Nike начали расти.