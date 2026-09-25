Путин решил ударить по алкогольному бизнесу: в России снова повысят акцизы

Российские власти готовят очередное повышение акцизов на алкоголь, причем ставки могут оказаться выше тех, которые ранее уже были заложены в налоговое законодательство. Новые правила затронут производителей пива, крепкого алкоголя, вина и ряда других напитков и должны вступить в силу с 2027 года.

Сколько будут платить производители алкоголя в России

Изменения, касающиеся акцизов на алкоголь в России, предлагается внести в Налоговый кодекс в рамках подготовки бюджета на 2027–2029 годы, пишет The Moscow Times.

Власти хотят повысить ставки сразу по нескольким категориям алкоголя. Для пива крепостью от 0,5% до 8,6% ставка может вырасти:

в 2027 году – с 33 до 35 рублей за литр;

в 2028 году – до 36 рублей;

в 2029 году – до 37 рублей.

При этом ранее утвержденный план предусматривал более низкие ставки: 34 рубля в 2027 году и 35 рублей в 2028-м. То есть новые предложения фактически пересматривают уже согласованные параметры.

Отдельно власти России хотят повысить акцизы на водку, коньяк и другой алкоголь крепостью свыше 18%. Ставка на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2027 году может составить 878 рублей за литр безводного спирта. Это на 6,6% больше нынешнего уровня в 824 рубля и выше предварительно запланированных 857 рублей.

В дальнейшем ставка может вырасти:

до 913 рублей в 2028 году;

до 950 рублей в 2029 году.

Повышение не ограничится пивом и крепким алкоголем. Новые ставки предлагаются и для винодельческой продукции.

Для тихих вин в 2027 году акциз хотят поднять со 148 до 158 рублей за литр. Ранее планировалось установить ставку на уровне 154 рублей. В 2028 году ставка может составить 164 рубля, а в 2029-м – 171 рубль. Ставки, превышающие предыдущие лимиты, также могут установить для:

игристых вин; сидра; пуаре; медовухи; других алкогольных напитков.

Ставки пересматриваются уже во второй раз

Особенность новых предложений заключается в том, что власти России уже не впервые пересматривают ставки на 2027 год в сторону повышения.

Как отмечает The Bell, осенью 2024 года в проекте предусматривался акциз на пиво в размере 32 рублей за литр, а на крепкий алкоголь – 801 рубль. В 2025 году эти показатели повысили до 34 и 857 рублей соответственно, а теперь ставки могут вырасти еще раз.

В результате, по расчетам издания, за три года акциз на водку и коньяк может увеличиться примерно на 37%, а на вино за два года – на 40%.

Что это означает для алкогольного бизнеса? Для производителей повышение акцизов означает прежде всего рост обязательных платежей с каждого литра продукции. Далее у бизнеса будет несколько вариантов: частично покрывать дополнительные расходы за счет собственной маржи, пересматривать цены или сокращать другие расходы.

Таким образом российские власти пытаются увеличить доходы бюджета за счет бизнеса и населения.

К слову, потребность в дополнительных доходах возникает на фоне значительного дефицита российского бюджета. В этом году он может составить почти 7 триллионов рублей, а правительство параллельно готовит новый пакет налоговых повышений.

При этом российские власти сохраняют высокие расходы на оборону. В сентябре Путин заявлял, что расходы на оборону и безопасность остаются одним из ключевых приоритетов бюджета на 2027 год.