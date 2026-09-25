Скільки платитимуть виробники алкоголю в Росії

Зміни щодо акцизів на алкоголь в Росії пропонують внести до Податкового кодексу у межах підготовки бюджету на 2027 – 2029 роки, пише The Moscow Times.

Влада хоче підняти ставки одразу за кількома категоріями алкоголю. Для пива міцністю від 0,5% до 8,6% ставка може зрости:

у 2027 році – з 33 до 35 рублів за літр;

у 2028 році – до 36 рублів;

у 2029 році – до 37 рублів.

При цьому раніше затверджений план передбачав нижчі ставки: 34 рублі у 2027 році та 35 рублів у 2028-му. Тобто нові пропозиції фактично переглядають уже погоджені параметри.

Окремо влада Росії хоче підвищити акцизи на горілку, коньяк та інший алкоголь міцністю понад 18%. Ставка на етиловий спирт та спиртовмісну продукцію у 2027 році може становити 878 рублів за літр безводного спирту. Це на 6,6% більше за нинішній рівень у 824 рублі та вище за попередньо заплановані 857 рублів.

Надалі ставка може зрости:

до 913 рублів у 2028 році;

до 950 рублів у 2029 році.

Підвищення не обмежиться пивом та міцним алкоголем. Нові ставки пропонують і для виноробної продукції.

Для тихих вин у 2027 році акциз хочуть підняти зі 148 до 158 рублів за літр. Раніше планувалося встановити ставку на рівні 154 рублів. У 2028 році ставка може становити 164 рублі, а у 2029-му — 171 рубль. Вищі за попередні ліміти ставки також можуть встановити для:

Ігристих вин; Сидру; Пуаре; Медовухи; Інших алкогольних напоїв.

Ставки переглядають уже вдруге

Особливість нових пропозицій у тому, що влада Росії уже не вперше переглядає ставки на 2027 рік у бік підвищення.

Як звертає увагу The Bell, восени 2024 року в проєкті передбачали акциз на пиво на рівні 32 рублів за літр, а на міцний алкоголь – 801 рубль. У 2025 році ці показники підняли до 34 та 857 рублів відповідно, а тепер ставки можуть зрости ще раз.

У результаті, за розрахунками видання, за три роки акциз на горілку та коньяк може збільшитися приблизно на 37%, а на вино за два роки – на 40%.

Що це означає для алкогольного бізнесу? Для виробників підвищення акцизів означає передусім зростання обов'язкових платежів із кожного літра продукції. Далі бізнес матиме кілька варіантів: частково поглинати додаткові витрати за рахунок власної маржі, переглядати ціни або скорочувати інші витрати.

Таким чином російська влада намагається збільшити доходи бюджету за рахунок бізнесу та населення.

До слова, потреба у додаткових доходах виникає на тлі значного дефіциту російського бюджету. Цього року він може становити майже 7 трильйонів рублів, а уряд паралельно готує новий пакет податкових підвищень.

При цьому російська влада зберігає високі видатки на оборону. У вересні Путін заявляв, що витрати на оборону та безпеку залишаються одним із ключових пріоритетів бюджету на 2027 рік.



