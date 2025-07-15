Кто на самом деле финансирует Усика: ДТЭК, АТБ и другие крупные игроки

Александр Усик не только абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, но и влиятельный медийный образ. Его партнерства охватывают энергетику, IT, моду, спорт, благотворительность и ответственные технологии.

Кто спонсоры Усика?

Кто именно стоит в его спонсорском тылу? С какими брендами работает Усик, какие компании поддерживают его на ринге и за его пределами, и как спорт пересекается с большим бизнесом, рассказывает 24 Канал.

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DTEK – энергия на победу

После полномасштабного вторжения России, Усик присоединился к социальной кампании "Fight for Light", инициированной компанией DTEK. Речь идет не о классическом рекламном партнерстве, а о поддержке работников энергетического фронта. Усик участвовал во встречах с энергетиками, посещал поврежденные объекты, демонстрируя солидарность с теми, кто ежедневно восстанавливает свет в украинских домах.

Усик приехал на бой с Дюбуа в костюме с лого ДТЭК / Фото ДТЭК

GR8 Tech и Ready to Fight

Усик является соучредителем платформы Ready to Fight,, объединяющей спортсменов и фанатов на базе блокчейна. В 2024 году стартап объединил усилия с IT-компанией GR8 Tech – глобальным игроком на рынке iGaming. Это партнерство стало шагом для развития экосистемы спорта, где цифровые инструменты помогают атлетам развивать карьеру, а болельщикам – быть частью процесса.

Rival, Venum и Tismo

Усик тщательно подходит к экипировке. Он является лицом Rival Boxing Gear – бренда, изготавливающего высококачественное снаряжение для профессиональных боксеров. Кроме того, на его шортах часто заметно логотипы Venum – еще одного лидера в мире боевой одежды. А часовой бренд Tismo Genève даже создал лимитированную серию часов "Crown of 22" в честь чемпиона.

Parimatch Tech

В 2023 году Усик стал амбассадором проекта Responsible Gambling от Parimatch Tech. Речь идет не о продвижении ставок, а о популяризации ответственного гейминга. Усик призывает относиться к азарту осторожно и сознательно, подчеркивая, что контроль – это тоже сила.

Является ли спонсором Усика соучредитель АТБ Буткевич?

Александр Усик имеет нескольких известных спонсоров и партнеров, и один из них – Вячеслав Буткевич, украинский бизнесмен, который является совладельцем сети супермаркетов "АТБ".

Александр Усик вышел на бой с Чаззом Уизерспуном в форме АТБ / Фото К2 promotions

Заметьте. По данным ряда СМИ, в частности из интервью самого Усика, Вячеслав Буткевич поддерживает боксера еще с ранних этапов его профессиональной карьеры. Речь идет не только о спонсорстве отдельных боев, но и системную финансовую поддержку, вроде тренировочных сборов, логистические расходы. Более того, Усик неоднократно вспоминал Буткевича как человека, который помог ему поверить в себя и пройти трудные моменты становления.

И хоть АТБ официально не особо фигурирует как титульный спонсор боев Усика, связь между бизнесом Буткевича и поддержкой Усика присутствует. На некоторых мероприятиях, связанных с Усиком, были заметны элементы бренда "АТБ".

Усик вместе с Буткевичем / Фото ФК "Полесье"

Что известно о благотворительности и поддержке ВСУ?

Вместе с MEGOGO и Parimatch, фонд Усика Usyk Foundation собрал более 17 миллионов гривен во время боя с Джошуа. Эти средства пошли на автомобили для ВСУ. Усик неоднократно демонстрировал, что его сердце – с Украиной, и он использует каждую возможность, чтобы поддержать тех, кто борется за независимость.

ICLUB от TA Ventures

В 2025 году Усик присоединился к клубу ICLUB, принадлежащему венчурному фонду TA Ventures. Среди направлений его инвестиций – украинские стартапы в области юридических технологий, ментального здоровья и искусственного интеллекта. Таким образом боксер поддерживает развитие инновационных решений с украинскими корнями.