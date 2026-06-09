Пентагон внес в "черный список" Alibaba, Baidu, BYD и Unitree: в чем обвиняют компании

Министерство обороны США обнародовало обновленный список компаний, которые, по мнению Вашингтона, способствуют деятельности китайской армии. В него попали ведущие игроки в сфере искусственного интеллекта Alibaba и Baidu, производитель электромобилей BYD и робототехническая компания Unitreе.

Какое решение принял Пентагон

Этим решением Пентагон фактически определил четырех технологических гигантов Китая потенциальной угрозой для национальной безопасности США, пишет Bloomberg.

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Речь идет о так называемом списке 1260H, который назвали так в честь соответствующего раздела Закона США об оборонном бюджете 2021 года. Это один из механизмов, с помощью которых Вашингтон ограничивает деятельность китайских технологических компаний.

И хотя сам список пока не предусматривает немедленных санкций, попадание в него повышает вероятность того, что американским компаниям станет сложнее сотрудничать с этими китайскими корпорациями.

Пентагон все чаще использует его, чтобы ограничивать доступ компаний к военным контрактам США и государственному финансированию исследований,

– объясняет издание.

Для американских инвесторов это должно стать предупреждением, что стоит ждать более жестких мер против Alibaba, Baidu, BYD и Unitree в будущем.

Аналитики тем временем считают, что добавление ведущих компаний в "черный список" может еще больше обострить отношения между Вашингтоном и Пекином.

Как реагируют в компаниях

Сами корпорации недовольны таким шагом Пентагона. В Baidu отреагировали на решение резким заявлением, подчеркнув, что для него нет никаких убедительных оснований.

Утверждение о том, что Baidu является военной компанией, абсолютно безосновательно. Мы не будем колебаться использовать все доступные нам возможности, чтобы добиться исключения компании из списка,

– заявили в Baidu.

Alibaba также отрицает любые связи с военным сектором Китая.

Мы не являемся китайской военной компанией и не участвуем в какой-либо стратегии военно-гражданской интеграции. Мы используем все доступные юридические механизмы против попыток исказить информацию о нашей компании,

– сообщили в Alibaba.

BYD и Unitree пока своих комментариев журналистам не предоставили.

Как отмечает Bloomberg, обновленную версию списка 1260H уже публиковали в феврале, однако впоследствии ее без объяснений убрали из Федерального реестра.

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало действия США, обвинив американские власти в чрезмерном использовании аргументов национальной безопасности для давления на китайские компании. В то же время Пекин пока не объявлял о возможных ответных мерах.

Обратите внимание! Сейчас список 1260H уже насчитывает 188 компаний. В него уже попали большинство китайских компаний в сфере ИИ. Также в этом году Пентагон добавил аккумуляторные компании CALB Group и EVE Energy. Также в списке такие компании, как Huawei, CATL, DJI, BOE Technology, YMTC и CXMT и тому подобное.