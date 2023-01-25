Самый дорогой бренд в мире: как Amazon смог обойти Apple
Источник:Brand Finance
Amazon стал самым дорогим брендом в мире. Компания сумела обогнать Apple даже несмотря на то, что стоимость Amazon снизилась на 15% в 2022 году.
Самые дорогие бренды
На первом месте оказался Amazon, на втором месте Apple, в прошлом году являвшийся лидером. А вот тройку лидеров закрыл Google.
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Стоимость Amazon в 2022 году снизилась
Amazon потерял за 2022 год 51 миллиард долларов, а стоимость компании снизилась на 15% – с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда долларов.
Это связано со снижением доверия клиентов к бренду из-за увеличения сроков доставки товаров. Также это могло быть вызвано уменьшением потребности в интернет-покупках после снятия ограничений.
Почему Apple больше не самый дорогой бренд
Apple потерял 16% стоимости, то есть на один процент больше, чем Amazon. Так стоимость Apple снизилась с 355,1 миллиарда долларов до 297,5 миллиарда долларов и оказалась на втором месте в рейтинге. Это связывается с падением ожидаемой прибыли.
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Кто попал в рейтинг
На этот раз в рейтинг попало на два бренда меньше, чем в прошлом – 48 против 50. Из рейтинга выбыли Snapchat и Twitter.
- За 2022 год снизилась стоимость таких брендов: Samsung Group (цена бренда упала на 7% до $99,7 млрд), Alibaba.com (минус 56% до 10 миллиардов долларов) и Facebook (цена снизилась на 42% до 59 миллиардов долларов).
- Выросло: Instagram (плюс 42% до 47,4 млрд долларов) и LinkedIn (плюс 49% до 15,5 млрд долларов). Также прибавила в стоимости Tesla (цена бренда выросла на 44% до 66,2 миллиарда долларов).