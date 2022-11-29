За неправильное время приготовления: американка требует от производителя полуфабрикатов 5 миллионов долларов

Жительница Флориды Аманда Рамирес подала в суд против продуктовой компании Kraft Heinz. Она обвиняет производителя макаронного полуфабриката быстрого приготовления под брендом Velveeta в мошенничестве и обмане потребителей.

Так, в своем иске Рамирес отмечает, что на упаковке продукта указано "готово через 3,5 минуты", хотя на самом деле необходимо больше времени, чтобы полуфабрикат приготовился. Поэтому она требует от компании-производителя компенсацию по меньшей мере в 5 миллионов долларов за "введение ее в заблуждение".

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Иск американки и реакция компании

По словам Рамирес, макаронный полуфабрикат Kraft Velveeta Shells & Cheese на обороте упаковки содержит инструкцию по приготовлению, которая разделена на 5 шагов. В то же время, на передней стороне упаковки указано, что продукт готовится 3,5 минуты.

Однако, как отмечает истец, указанное время тратится только на один из пяти этапов – приготовление полуфабриката непосредственно в микроволновке. На остальные шаги инструкции, в частности снятие крышки, добавление воды, порошкового сырного соуса и вымешивание, необходимо дополнительное время.

Чтобы представить потребителям продукт, который на самом деле "готов через 3,5 минуты", все этапы приготовления должны быть выполнены за это время. Но его (полуфабрикат компании – ред. 24 канал) необходимо готовить в микроволновке не менее 3,5 минуты, когда на другие этапы нужно еще около 1,5 минуты,

– говорится в иске в окружной суд США по южному округу Флориды.

К слову, Рамирес подчеркивает, что потребители, увидев на передней стороне упаковки "готово через 3,5 минуты", верят, что это общее время, необходимое для приготовления продукта. Она считает эту надпись мошенничеством и убеждена, что такой маркетинговый ход компании, не соответствующий действительности, призван завысить цену полуфабриката.

В Kraft Heinz, которая является ответчиком по делу, уже успели отреагировать на обвинения. Представители компании назвали иск Аманды Рамирес бессмысленным.

Мы знаем об этом легкомысленном судебном процессе. Будем решительно защищаться против обвинений, изложенных в жалобе,

– сообщил производитель продукта.