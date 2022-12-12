На фоне экономических проблем: Rivian отказалась выпускать электрофургоны совместно с Mercedes

Американская Rivian отказалась от планов по производству электрических фургонов в Европе совместно с немецким концерном Mercedes. Таким образом, компания хочет сохранить собственные финансовые резервы, сосредоточившись исключительно на производстве в Северной Америке на фоне ухудшения глобальных экономических условий.

В сентябре этого года автопроизводители подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно ему, они должны были открыть совместное предприятие в Центральной Европе по производству электрофургонов, утверждая, что такое сотрудничество позволило бы им быстрее увеличить собственные доли на рынке.

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Как на отмену планов отреагировали в Mercedes

Американская Rivian 12 декабря официально заявила, что останавливает партнерство с немецкой Mercedes, настаивая на стремлении получить максимальную отдачу от уже осуществленных капиталовложений, чтобы снизить финансовые риски.

Речь идет о деятельности Rivian на уже действующих производственных мощностях в США, где она производит собственные электрические пикапы и внедорожники, а также фургоны доставки для Amazon.

Сотрудничество американского автопроизводителя с Mercedes должно было стать первым международным расширением для Rivian, которая ранее в этом году вдвое сократила прогнозы производства из-за проблем с цепочками поставок.

К слову, в Mercedes уже успели отреагировать на отмену сотрудничества со стороны Rivian. Немецкий концерн заявил, что "уважает и понимает" решение, однако самостоятельно продолжит работать над новой площадкой в Яворе, что в Польше.

Отметим, что согласно данным Reuters, Mercedes-Benz намерена инвестировать свыше 1 миллиарда евро в строительство своего первого завода по производству электрических фургонов на территории Польши, который до этого должен был стать совместным предприятием с американской Rivian. Напомним, что немецкий автопроизводитель планирует полностью перейти на выпуск исключительно электрокаров к 2030 году.