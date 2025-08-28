После потери базы в Гостомеле: "Антонов" строит в Германии новый ангар для обслуживания Ан-124
- "Антонов" строит новый ангар в Германии для обслуживания самолетов Ан-124, завершение строительства запланировано на 2027 год.
- Новый ангар поможет поддерживать международные заказы и укреплять партнерство Украины с НАТО.
Украинский авиагигант "Антонов" планирует возвести новый ангар для обслуживания своих тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.
"Антонов" построит новый ангар для Ан-124?
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, подготовительные работы уже продолжаются, а площадь нового ангара составит 24 тысячи квадратных метров, информирует 24 Канал. Отмечают, что завершить строительство планируют до 2027 года.
Выбор Лейпцига логичен, ведь именно здесь после начала полномасштабной войны развернулась основная операционная база авиакомпании. Ранее "Антонов" использовал аэропорт в Гостомеле, но из-за боевых действий работу перенесли за границу.
Почему обслуживание "Русланов" важно?
Ан-124 занимают уникальную нишу на мировом рынке тяжелых транспортных самолетов. Если исключить российских операторов, их единственным конкурентом являются американские C-5 Galaxy. Благодаря этому "Русланы" постоянно получают заказы на перевозку как гражданских, так и военных грузов.
Украинские самолеты также привлечены к программе SALIS НАТО, обеспечивающей стратегические авиаперевозки. Текущий контракт действует до 2026 года и, вероятно, будет продлен.
Создание нового ангара позволит обслуживать "Русланы" на безопасной территории и поддерживать международные заказы, а также укреплять партнерство Украины с НАТО.
Что надо знать об Ан-124
"Руслан" – один из крупнейших грузовых самолетов в мире, разработан еще в советское время. Его грузоподъемность и дальность делают его незаменимым для перевозки сверхтяжелых грузов, включая промышленное оборудование, гуманитарными грузами и военной техникой.