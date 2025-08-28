Украинский авиагигант "Антонов" планирует возвести новый ангар для обслуживания своих тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

"Антонов" построит новый ангар для Ан-124?

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, подготовительные работы уже продолжаются, а площадь нового ангара составит 24 тысячи квадратных метров, информирует 24 Канал. Отмечают, что завершить строительство планируют до 2027 года.

Выбор Лейпцига логичен, ведь именно здесь после начала полномасштабной войны развернулась основная операционная база авиакомпании. Ранее "Антонов" использовал аэропорт в Гостомеле, но из-за боевых действий работу перенесли за границу.

Почему обслуживание "Русланов" важно?

Ан-124 занимают уникальную нишу на мировом рынке тяжелых транспортных самолетов. Если исключить российских операторов, их единственным конкурентом являются американские C-5 Galaxy. Благодаря этому "Русланы" постоянно получают заказы на перевозку как гражданских, так и военных грузов.

Украинские самолеты также привлечены к программе SALIS НАТО, обеспечивающей стратегические авиаперевозки. Текущий контракт действует до 2026 года и, вероятно, будет продлен.

Создание нового ангара позволит обслуживать "Русланы" на безопасной территории и поддерживать международные заказы, а также укреплять партнерство Украины с НАТО.