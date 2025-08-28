"Антонов" побудує новий ангар для Ан-124?

Як повідомили у пресслужбі аеропорту, підготовчі роботи вже тривають, а площа нового ангару становитиме 24 тисячі квадратних метрів, інформує 24 Канал. Зазначають, що завершити будівництво планують до 2027 року.

Вибір Лейпцига логічний, адже саме тут після початку повномасштабної війни розгорнулася основна операційна база авіакомпанії. Раніше "Антонов" використовував аеропорт у Гостомелі, але через бойові дії роботу перенесли за кордон.

Чому обслуговування "Русланів" важливе?

Ан-124 займають унікальну нішу на світовому ринку важких транспортних літаків. Якщо виключити російських операторів, їхнім єдиним конкурентом є американські C-5 Galaxy. Завдяки цьому "Руслани" постійно отримують замовлення на перевезення як цивільних, так і військових вантажів.

Українські літаки також залучені до програми SALIS НАТО, що забезпечує стратегічні авіаперевезення. Поточний контракт діє до 2026 року і, ймовірно, буде продовжено.

Створення нового ангару дозволить обслуговувати "Руслани" на безпечній території та підтримувати міжнародні замовлення, а також зміцнювати партнерство України з НАТО.